Виталий Мутко покидает пост президента РФС

Москва, 19 декабря 2018, 13:18 — REGNUM Вице-премьер Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза (РФС), который занимал с сентября 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.
«Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза», — говорится в сообщении.
https://twitter.com/official_rfs/status/1075327283852951552
Отмечается, что исполнять обязанности руководителя организации будет президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря РФС поздравил вице-премьера Виталия Мутко с 60-летним юбилеем.
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