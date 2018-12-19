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Виталий Мутко покидает пост президента РФС

Спорт

Исполнять обязанности руководителя организации будет президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин

Москва, 19 декабря 2018, 13:18 — REGNUM  Вице-премьер Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза (РФС), который занимал с сентября 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.

«Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/official_rfs/status/1075327283852951552

Отмечается, что исполнять обязанности руководителя организации будет президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря РФС поздравил вице-премьера Виталия Мутко с 60-летним юбилеем.

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