«Ред Булл» может покинуть «Формулу-1» в 2020 году

Вена, , 16:11 — REGNUM Команда «Формулы-1» «Ред Булл» может покинуть «королевские гонки» в 2020 году. Об этом сообщает Motorsport-Total.

По словам советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко, это может произойти из-за неопределённого будущего «Формулы-1».

Он отметил, что если в 2020 году повторится ситуация 2015 года, то австрийская команда может покинуть «Формулу-1» и перейти в гонку «24 часа Ле-Мана». Он имел в виду ситуацию, когда «Ред Булл» искал нового поставщика двигателей, но не смог договориться с «Мерседесом» и вернулся к «Рено».

По словам Марко, соглашение между «Ред Буллом» и «Рено» действует до 2020 года.

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