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«Формула-1»: Torro Rosso назвала имя напарника Даниила Квята на 2019 год

Спорт

Им станет дебютант из Великобритании

Фаэнца, Италия, 27 ноября 2018, 08:20 — REGNUM  Команда «Формулы-1» Toro Rosso подписала контракт на 2019 год с молодым британским гонщиком Алексом Албоном. Об этом пишет издание Motorsport-Magazin 26 ноября.

Таким образом, 22-летний британский спортсмен с тайскими корнями станет напарником по команде российского пилота Даниила Квята. Для Албона это будет дебют в «Формуле-1». В этом сезоне он завоевал третье место в молодежном чемпионате «Формула-2», выиграв четыре гонки.

Последней командой, не объявившей имя второго пилота на будущий сезон, остается коллектив Force India. Однако в паддоке ни для кого не секрет, что это место зарезервировано для канадского пилота Лэнса Стролла.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе команда Williams объявила о возвращении в гонки польского гонщика Роберта Кубицы. Карьера поляка прервалась 8 лет назад из-за тяжелейшей аварии, в результате которой он едва не лишился правой руки.

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Формула 1
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