Экс-тренер сборной России может возглавить «Рому»

Рим, 26 декабря 2018, 08:38 — REGNUM Итальянский тренер Кристиан Пануччи, работавший в сборной России по футболу при Фабио Капелло, может возглавить «Рому». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По информации издания, основным кандидатом на пост главного тренера «Ромы» является Паулу Соуза, ранее работавший в «Лестер Сити», «Базеле» и «Фиорентине».
Пануччи также рассматривается как один из кандидатов на замену Эусебио Ди Франческо. За его назначение выступили Франческо Тотти и Даниэле де Росси.
Отметим, что в текущем сезоне под руководством Ди Франческо «Рома» занимает десятое место в чемпионате Италии, имея в активе 24 очка после 17 туров.
Напомним, Кристиан Пануччи работал в сборной России с 2012 по 2014 год под руководством итальянского специалиста Фабио Капелло.
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