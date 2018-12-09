Руководство «Рома» рассматривает вариант отправки в отставку Ди Франческо

Рим, , 13:34 — REGNUM Президент футбольного клуба «Рома» Джеймс Паллотта может в ближайшее время отправить в отставку главного тренера команды Эусебио Ди Франчексо, сообщает 9 декабря La Gazzetta dello Sport.

По данным издания, причиной возможности принятия такого варианта решения Паллотты стало неудачное выступление команды в текущем сезоне. Президента «Ромы» останавливает только то, что в настоящее время свободных специалистов уровня Ди Франческо нет.

Ещё одним фактором против увольнения нынешнего главного тренера «Ромы» стало то, что против этого активно выступает спортивный директор римского футбольного клуба Роман Родригес Мончи. Последний обещал уйти вместе с Ди Франческо.

Отметим, в последнем матче серии А итальянского чемпионата с клубом «Кальяри», «Рома» вела со счетом 2:0, однако не смогла удержать преимущество, несмотря на то, что с поля были удалены сразу два игрока «Кальяри». В итоге в матче была зафиксирована ничья 2:2. В настоящее время клуб занимает 7-е место в серии А итальянского чемпионата, победив в 5-ти играх 15-ти туров.