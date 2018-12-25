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«Сампдория» продлила контракт с нападающим Фабио Квальяреллой

Спорт

Новый контракт рассчитан до лета 2020 года

Генуя, Италия, 25 декабря 2018, 14:32 — REGNUM  «Сампдория» продлила контракт с нападающим Фабио Квальяреллой. Об этом 25 декабря сообщается на сайте клуба.

Новый контракт с 35-летним футболистом рассчитан до лета 2020 года. В текущем сезоне форвард сыграл в 16 матчах Серии А, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

Напомним, Квальярелла выступает за «Сампдорию» с 2016 года. Ранее он защищал цвета генуэзской команды с 2006 по 2007 год.

Кроме того, он играл за такие клубы, как «Торино», «Фиорентина», «Асколи», «Удинезе», «Наполи» и «Ювентус». Нападающий трижды становился чемпионом Италии и один раз выиграл Суперкубок страны.

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