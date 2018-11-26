«Дженоа» и «Сампдория» разделили очки

Рим, , 00:58 — REGNUM 25 ноября между коллективами «Дженоа» и «Сампдория» на стадионе «Луиджи Феррарис» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона Серии А 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон.

В дебюте матча опытный итальянский форвард Фабио Квальярелла открыл счет, замкнув передачу Гастона Рамиреса — 0:1. Через 9 минут нападающий национальной сборной Польши Кшиштоф Пентек сравнял счет ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:1.

Статистика матча («Дженоа"/"Сампдория»)

Удары 17/8

Удары в створ ворот 7/2

Процент владения мячом 51%/49%

Нарушения правил 16/16

Поданные угловые 7/6

«Сампдория» с 16-ю очками укрепилась на 12-й позиции. «Дженоа» с 15-ю баллами идет строчкой ниже в таблице Серии А.

Стартовые составы команд на матч:

«Дженоа»: Раду, Кришито, Бираски, Ромеро, Ромуло, Лазович, Бесса, Велозу, Хилйемарк, Пентек, Куаме.

«Смапдория»: Аудеро, Андерсен, Берешиньски, Мурру, Экдаль, Прает, Рамирес, Янкто, Квальярелла, Дефрель.

Главный арбитр матча: Даниэле Довери.

Желтые карточки: Аудеро — 17, Кришито — 73, Сандро — 85.

Голы: Квальярелла 8 — 0:1, Пентек (пен) 17 — 1:1.