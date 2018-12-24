Казахстанские тяжелоатлеты заняли первое место на турнире в Катаре

Доха, , 08:34 — REGNUM Мужская сборная Казахстана по тяжелой атлетике завоевала первое общекомандное место на международном Кубке Катара, сообщает 24 декабря издание BNews.

Штангист Игорь Сон завоевал серебряную медаль в рывке и толчке в категории до 61 кг, Нижат Рахимов (категория до 73 кг) занял второе место в рывке и третье место в толчке. Бронзовую медаль в толчке в категории до 81 кг также завоевал Айдар Казов.

Тяжелоатлет Раушан Мешитханова в категории до 100 кг занял первое место в рывке и второе — в толчке.

Напомним, в декабре Федерация тяжелой атлетики Казахстана отстранила от соревнований и учебно-тренировочных сборов штангистку Надежду Лихачеву из-за положительного результата допинг-теста.

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