Штангистку из Казахстана обвинили в нарушении антидопинговых правил

Астана, , 16:03 — REGNUM Допнинг-пробы 23-летней штангистки из сборной Казахстана Надежды Лихачевой показали положительный результат, сообщили в Федерации тяжелой атлетики Казахстана.

Спортсменке выдвинуто обвинение в нарушении антидопинговых правил. На время расследования инцидента Лихачева временно отстраняется от всех соревнований и учебно-тренировочных сборов.

Отметим, Лихачева перешла в сборную Казахстана в 2018 году. До этого она выступала и тренировалась в России. Ранее личный тренер спортсменки Назипа Шигапова заявила, что штангистка перешла в Казахстан из-за того, что оказалась не нужна российской сборной.

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