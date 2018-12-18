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Штангистку из Казахстана обвинили в нарушении антидопинговых правил

Спорт

Надежда Лихачева временно отстраняется от всех соревнований

Астана, 18 декабря 2018, 16:03 — REGNUM  Допнинг-пробы 23-летней штангистки из сборной Казахстана Надежды Лихачевой показали положительный результат, сообщили в Федерации тяжелой атлетики Казахстана.

Спортсменке выдвинуто обвинение в нарушении антидопинговых правил. На время расследования инцидента Лихачева временно отстраняется от всех соревнований и учебно-тренировочных сборов.

Отметим, Лихачева перешла в сборную Казахстана в 2018 году. До этого она выступала и тренировалась в России. Ранее личный тренер спортсменки Назипа Шигапова заявила, что штангистка перешла в Казахстан из-за того, что оказалась не нужна российской сборной.

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