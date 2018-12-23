Медведева и Туктамышева не попали в состав сборной России на ЧЕ-2019

Москва, , 13:53 — REGNUM Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала состав национальной команды на чемпионат Европы 2019 года. Об этом 23 декабря сообщается на сайте организации.

На чемпионате Европы Россию будут представлять Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова в женском одиночном катании. В мужском катании в команду вошли Максим Ковтун, Михаил Коляда и Александр Самарин.

В соревнованиях спортивных пар в состав команды вошли ЕвгенияТарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

В танцах на льду выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, а также Софья Евдокимова и Егор Базин.

Отметим, что Евгения Медведева, занявшая седьмое место на чемпионате России, а также Елизавета Туктамышева заявлены в качестве запасных.

Напомним, чемпионат Европы по фигурному катанию который пройдёт в Минске с 21 по 27 января 2019 года.

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