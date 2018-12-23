«Я просто в шоке»: Туктамышева «подвела итоги» ЧР по фигурному катанию

Саранск, , 02:12 — REGNUM Шоковым и феноменальным назвала итоги чемпионата России по фигурному катанию чемпионка Европы и мира 2015 года Елизавета Туктамышева в Twitter.

Комментируя выступление фигуристок в Саранске 22 декабря,написала:

«Я просто в шоке. Что произошло сегодня на чемпионате России? Это просто феноменально…»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первое место на чемпионате России заняла Анна Щербакова, второе — Александра Трусова. Бронза досталась Алене Косторной.

Результат оказался неожиданным, потому что победу прочили Алине Загитовой, а также Евгении Медведевой. В итоге Загитова оказалась на пятом, а Медведева — на седьмом месте. После объявления результатов Загитова не вышла к прессе.

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