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«Я просто в шоке»: Туктамышева «подвела итоги» ЧР по фигурному катанию

Спорт

«Что произошло сегодня на чемпионате России?»

Саранск, 23 декабря 2018, 02:12 — REGNUM  Шоковым и феноменальным назвала итоги чемпионата России по фигурному катанию чемпионка Европы и мира 2015 года Елизавета Туктамышева в Twitter.

Комментируя выступление фигуристок в Саранске 22 декабря, Туктамышева написала:

«Я просто в шоке. Что произошло сегодня на чемпионате России? Это просто феноменально…»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первое место на чемпионате России заняла Анна Щербакова, второе — Александра Трусова. Бронза досталась Алене Косторной.

Результат оказался неожиданным, потому что победу прочили Алине Загитовой, а также Евгении Медведевой. В итоге Загитова оказалась на пятом, а Медведева — на седьмом месте. После объявления результатов Загитова не вышла к прессе.

Читайте ранее в этом сюжете: Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию

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Фигурное катание
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