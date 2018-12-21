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Стали известны призовые спортсменов за медали на Олимпиаде-2020

Спорт

За золотую медаль российские спортсмены получат по 4 млн рублей

Москва, 21 декабря 2018, 13:21 — REGNUM  За золотую медаль на Олимпийских играх 2020 года в Токио российские спортсмены получат по 4 млн рублей. Об этом заявили в Министерстве спорта России, 21 декабря сообщает «Р-спорт».

Также отмечается, что серебряные призёры Олимпийских игр получат по 2,5 млн рублей, бронзовые медалисты — по 1,7 млн рублей.

Напомним, Олимпийские игры 2020 года пройдут в столице Японии Токио, с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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Олимпийские игры
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