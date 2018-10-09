Вторник, 9 Октября 2018 года
20:01:20 МСК

Олимпийские игры обойдутся Японии в 30 миллиардов долларов

Экономика

В Японии подсчитали, что общие расходы центральных и местных органов на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио 2020 могут достичь 30 миллиардов долларов

Олимпийские игры обойдутся Японии в 30 миллиардов долларов
t-mizo
Токийская башня

Токио, 9 октября 2018, 19:00 — REGNUM  Согласно подсчетам, проведенным Счетной палатой, центральное правительство Японии уже потратило около 8 миллиардов долларов на 286 государственных проектов, связанных с Олимпийскими Играми, за период с 2013-ого и 2017-ый год. По окончанию Игр цифры могут превысить 30 миллиардов долларов.

По сообщению японской новостного агентства «Джиджи», еще в декабре 2017 года Токийский оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских Игр 2020 года оценил Игры в 13 миллиардов долларов. Проекты по повышению доступности объектов для людей с ограниченными возможностями специально для Паралимпийских Игр уже обошлись в 8 миллиардов долларов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить