Олимпийские игры обойдутся Японии в 30 миллиардов долларов

Токио, , 19:00 — REGNUM Согласно подсчетам, проведенным Счетной палатой, центральное правительство Японии уже потратило около 8 миллиардов долларов на 286 государственных проектов, связанных с Олимпийскими Играми, за период с 2013-ого и 2017-ый год. По окончанию Игр цифры могут превысить 30 миллиардов долларов.

По сообщению японской новостного агентства «Джиджи», еще в декабре 2017 года Токийский оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских Игр 2020 года оценил Игры в 13 миллиардов долларов. Проекты по повышению доступности объектов для людей с ограниченными возможностями специально для Паралимпийских Игр уже обошлись в 8 миллиардов долларов.