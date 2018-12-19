ХК «Авангард» может вернуться в Омск в 2021 году

Омск, , 08:39 — REGNUM Омский ХК «Авангард» может начать сезон на своём поле в Омске в 2021 году. А пока омские хоккеисты из-за проблем с ареной продолжают тренироваться в Балашихе.

«Сейчас речь идёт о реконструкции «Арены Омск». Возможно, с расширением зрительских мест», — сказал губернатор Омской области Александр Бурков на встрече с депутатом Госдумы, президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком 18 декабря.

«По срокам: вероятнее всего, что гарантированно в 2022 году зимний сезон команды пройдёт у нас в Омске. Но мы надеемся, что это может произойти раньше: уже в 2021 году в сентябре «Авангард» может начать сезон на своём поле», — подчеркнул Бурков, добавив, что реконструкция будет вестись за счёт компаний «Газпром» и «Газпром нефть». Сумма не уточняется.

Добавим, Александр Бурков и Владислав Третьяк обсудили подготовку хоккейной инфраструктуры Омска к молодёжному чемпионату мира по хоккею. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, они проинспектировали ход строительства омской хоккейной академии «Авангард». В частности, Буркову и Третьяку показали уже завершённое главное игровое поле. Губернатор заверил, что все работы будут завершены в срок.

После посещения строящейся хоккейной академии состоялась рабочая встреча Буркова и Третьяка. Обсуждалось право Омска принять Молодёжный чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Также престижные соревнования примет Новосибирск.

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«Для омичей это большая радость будет, из районов области поедут сюда. Мы гарантируем полные залы!» — заявил Бурков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, омский ХК «Авангард» был вынужден переехать в Балашиху из-за проблем с «Ареной Омск», находящейся в аварийном состоянии.

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Что касается МЧМ — 2023 по хоккею, изначально предполагалось, что он пройдёт в Новосибирске, но в декабре 2018 года стало известно, что престижные соревнования примет и Омск.

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