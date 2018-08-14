Омский «Авангард» обратился к болельщикам в связи с переездом в Балашиху

Омск, , 14:49 — REGNUM Омский «Авангард» обратился к болельщикам в связи с вынужденным переездом на арену в подмосковную Балашиху. Соответствующее видео размещено на сайте клуба.

«Дворец спорта, где дом «Авангарда», попал в аварийную ситуацию. Нам пришлось временно его закрыть», — сказал председатель совета директоров клуба Александр Крылов.

По его словам, трагедия могла бы быть еще больше, если бы что-то произошло на арене и погибли люди.

Напомним, омский «Авангард» будет проводить домашние матчи сезона 2018/19 в подмосковной Балашихе. «Арена Омск» находится в аварийном состоянии, поэтому клуб вынужден временно переехать в другой город.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент омского «Авангарда» Максим Сушинский рассказал, что клуб может взять на себя часть расходов по доставке болельщиков из Омска в Балашиху.

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