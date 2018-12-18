При каком условии Новосибирск и Омск могут разделить между собой МЧМ-2023

Новосибирск, , 05:23 — REGNUM Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что часть матчей молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 года может пройти в Омске. Но при условии, что город будет готов организовать второе по рангу соревнование среди сборных на высоком уровне. Об этом Третьяк сказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

"Наша организация готова развивать хоккей везде. В Омске сейчас проблема со стадионом, но этот город живёт хоккеем. Руководство области предложило провести часть матчей у них, в Новосибирске состоится финальная часть турнира. Сейчас главное, чтобы они гарантировали постройку новой арены ФХР и ИИХФ. Рене Фазель (президент IIHF — прим. ИА REGNUM ) поддерживает пока только идею проведения чемпионата в России. Международная федерация во время инспекций проверит, готов ли Омск организовать на таком высоком уровне второе по рангу соревнование среди сборных», — отметил Владислав Третьяк.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что не против такого разделения чемпионата на два города.

«Принцип: у соседа корова сдохла, у нас праздник — это не наш принцип, не сибирский. Да и вообще поговорка не сибирская. Поэтому, если участие в чемпионате будет способствовать решению проблемы с ареной в Омске — это, конечно же, здорово. Но в любом случае нам нужно дождаться каких-то официальных решений. Мы продолжаем подготовку к чемпионату. В любом случае чемпионат пройдёт в Новосибирске», — прокомментировал информацию Травников.

Напомним, ранее руководство Омской области предложило сделать Омск ещё одной столицей МЧМ-2023. Омские власти аргументировали такое решение тем, что главная команда города «Авангард», которая является одним из стратегических хоккейных центров страны, вынуждена играть этот сезон в Балашихе. А проведение чемпионата послужит серьёзным стимулом для развития города и его инфраструктуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, изначально планировалось, что молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 пройдёт в Новосибирске. На это событие новосибирские власти возлагают большие надежды — в Новосибирске в рамках подготовки к чемпионату должна появиться новая ледовая арена, на строительство которой из федерального бюджета будет выделено 3,5 млрд рублей. Кроме того, будет отремонтирован существующий ЛДС «Сибирь». Есть надежда и на то, что появится ещё одна станция метро — станция «Спортивная» включена в проект строительства ледовой арены в пойме реки Обь на левом берегу Новосибирска в рамках подготовки к молодежному первенству мира по хоккею в 2023 году.

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Что же касается Омска, то и его власти надеются на МЧМ-2023. Ранее омский «Авангард» из-за проблем с «Ареной Омск» был вынужден переехать в Балашиху. «Ареной Омск» находится в аварийном состоянии.

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