Боец UFC из Дагестана узнал имя своего следующего соперника

Лас-Вегас, США, , 17:24 — REGNUM Боец смешанных единоборств из Дагестана Забит Магомедшарипов проведёт поединок против американского атлета Джереми Стивенса. Встреча состоится 2 марта 2019 года в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 235. Об этом на своей странице в социальной сети написал журналист из ESPN Ариэль Хельвани, передаёт 18 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Обозреватель отметил, что все условия ещё не согласованы, но переговоры между сторонами близятся к завершению. Сам Магомедшарипов косвенно подтвердил эту информацию, разместив в сети фотографию с хештегами #UFC235 и #LasVegas.

Джереми Стивенс в свою очередь также прокомментировал грядущий поединок.

«Заявляю, что вернусь к победам. Я приветствую вызов, который несет с собой этот поединок. Я уверен, что возьму верх и выступлю фантастически», — написал американец на своей странице.

Напомним, 27-летний Забит Магомедшарипов начал карьеру в смешанных единоборствах в мае 2012 года. С тех пор он провёл 17 боев, в которых одержал 16 побед. Единственное поражение ещё в апреле 2013 года ему нанёс другой боец из России Игорь Егоров.

В рамках самой престижной бойцовской организации, речь о UFC, Магомедшарипов провёл пока только четыре поединка, но успел прославиться своими зрелищными боями: в трёх из четырёх случаев он получал награду «выступление вечера».

Американец Джереми Стивенс имеет более скромную статистику: 28 побед при 15 поражениях. В последнем своём поединке в июле 2018 года он уступил бразильцу Жозе Алду.

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