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Забит Магомедшарипов победил Брендона Дэвиса на турнире UFC в Далласе

Спорт

Брендон Дэвис заменял на арене снявшегося из-за травмы с поединка с Магомедшариповым мексиканца Яира Родригеса

Даллас, США, 9 сентября 2018, 10:50 — REGNUM  Российский боец смешанного типа (ММА) Забит Магомедшарипов одержал досрочную победу над американцем Брендоном Дэвисом в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC — 228 в Далласе. Об этом 9 сентября сообщает МатчТВ.

Брендон Дэвис заменял на арене снявшегося из-за травмы с поединка с Магомедшариповым мексиканца Яира Родригеса.

В первом раунде активнее выглядел американец, который проводил в основном лоу-кики, российский же боец полноценно включился только к концу и провел удачный тейкдаун. Второй раунд начался под подавляющим преимуществом Магомедшарипова, в итоге бой закончился досрочно после проведения Забитом болевого приема на колено сопернику, вынужденному в результате сдаться.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября другой российский спортсмен — боксер-тяжеловес Артем Лебедев, победил нокаутом в трех раундах турецкого спортсмена Хизни Алтункая.

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