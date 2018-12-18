ФИФА приняла изменения в правила клубного чемпионата мира

Цюрих, Швейцария, , 13:01 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение изменить правила проведения клубного чемпионата мира. Об этом сообщает AS.

По информации издания, игроки, удалённые с поля в финале клубного чемпионата мира, будут дисквалифицированы на ближайший еврокубковый матч.

Отмечается, что это правило коснётся «Реала», поскольку он является единственным европейским клубом, принимающим участие в клубном чемпионате мира.

Напомним, в полуфинале турнира «Реал» встретится с японским клубом «Касима Антлерс» 19 декабря. В другом полуфинале сыграют «Ривер Плейт» и «Аль-Айн», встреча пройдёт 18 декабря.

Читайте также: Стали известны все участники клубного чемпионата мира по футболу