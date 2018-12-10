Стали известны все участники клубного чемпионата мира по футболу

Абу-Даби, , 08:11 — REGNUM Определился последний участник клубного чемпионата мира. Им стал аргентинский клуб «Ривер Плейт», обыгравший «Боку Хуниорс» в финале Кубка Либертадорес.

Таким образом, определились все семь участников клубного чемпионата мира. Кроме «Ривер Плейта», ими являются:

«Реал Мадрид» (Испания) — победитель Лиги чемпионов;

«Касима Антлерс» (Япония) — победитель Лиги чемпионов АФК (Азия);

«Гвадалахара» (Мексика) — победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ;

«Эсперансе» (Тунис) — победитель Лиги чемпионов КАФ (Африка);

«Аль-Айн» (ОАЭ) — победитель Лиги Арабского залива;

«Тим Веллингтон» (Новая Зеландия) — победитель Лиги чемпионов ОФК (Океания).

Клубный чемпионат мира пройдёт с 12 по 22 декабря в ОАЭ. «Реал» и «Ривер Плейт» начнут турнир с полуфинальной стадии.

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