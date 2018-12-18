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«Милуоки» обыграл «Детройт» в матче НБА

Спорт

Встреча завершилась со счётом 107:104

Детройт, США, 18 декабря 2018, 08:38 — REGNUM  «Милуоки Бакс» одержал победу над «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 107:104.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 12 подборов.

В составе «Денвера» наибольшую результативность показал форвард Реджи Баллок, набравший 24 очка. Кроме того, форвард Блейк Гриффин оформил трипл-дабл из 19 очков, 10 подборов и 11 результативных передач.

На сегодняшний день «Милуоки» занимает второе место в турнирной таблице НБА. «Детройт» идёт на 17-м месте.

«Детройт Пистонс» (Детройт) — «Милуоки Бакс» (Милуоки) — 104:107 (27:25, 16:30, 34:26, 27:26).

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