«Денвер» одержал победу над «Торонто» в матче НБА

Денвер, США, , 09:32 — REGNUM «Денвер Наггетс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 95:86.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 14 подборов.

В составе «Денвера» наибольшую результативность показал центровой Никола Йокич, набравший 26 очков.

На сегодняшний день «Денвер» занимает второе место в турнирной таблице НБА. «Торонто» идёт на первом месте.

«Денвер Наггетс» (Денвер) — «Торонто Рэпторс» (Лос — Торонто) — 95:86 (23:23, 16:24, 29:25, 27:14).

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