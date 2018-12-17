Понедельник, 17 Декабря 2018 года
11:30:24 МСК

«Денвер» одержал победу над «Торонто» в матче НБА

Спорт

Встреча завершилась со счётом 95:86

Денвер, США, 17 декабря 2018, 09:32 — REGNUM  «Денвер Наггетс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 95:86.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 14 подборов.

В составе «Денвера» наибольшую результативность показал центровой Никола Йокич, набравший 26 очков.

На сегодняшний день «Денвер» занимает второе место в турнирной таблице НБА. «Торонто» идёт на первом месте.

«Денвер Наггетс» (Денвер) — «Торонто Рэпторс» (Лос — Торонто) — 95:86 (23:23, 16:24, 29:25, 27:14).

Читайте также: 50 очков и трипл-дабл Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Лейкерс»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Баскетбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить