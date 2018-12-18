«Оттава» в овертайме вырвала победу у «Нэшвилла»

Оттава, , 07:20 — REGNUM «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В первом периоде хоккеисты «Оттавы» забросили три шайбы в ворота «Нэшвилла», отличились Максим Лажуа, Брэди Ткачук и Райан Дзингел.

«Нэшвиллу» удалось отыграться во втором и третьем периодах благодаря дублю Романа Йози и точному броску Крейга Смита.

Решающую шайбу в овертайме забросил защитник «Оттавы» Тома Шабо.

На сегодняшний день «Оттава» занимает 21-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 34 очка в 35 матчах. «Нэшвилл» идёт на четвёртом месте, в активе команды 46 очков в 34 играх.

«Оттава Сенаторз» (Оттава) — «Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — 4:3 (3:0, 0:1, 0:2, 1:0).

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