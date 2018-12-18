«Бостон» разгромил «Монреаль» в матче НХЛ

Монреаль, Канада, , 06:52 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Бостона» шайбы забросили нападающие Юаким Нордстрём, Колби Кейв, Давид Крейчи и Брэд Маршан.

На сегодняшний день «Бостон» занимает 11-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 40 очков в 34 матчах. «Монреаль» идёт на 15-м месте, в активе команды 39 очков в 34 играх.

«Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2).

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