Передача Голдобина помогла «Ванкуверу» обыграть «Эдмонтон»

Ванкувер, Канада, , 09:16 — REGNUM «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

Счёт в матче открыли хоккеисты «Эдмонтона», отличился Райан Ньюджент-Хопкинс. «Ванкувер» ответил тремя точными бросками, голы на счету Александра Эдлера, Брока Бёзера и Элиаса Петтерссона.

«Эдмонтон» смог сократить отставание в счёте за четыре минуты до конца третьего периода благодаря голу Алекса Чиассона. Однако форвард «Кэнакс» Бо Хорват установил окончательный счёт, забросив шайбу в пустые ворота.

Отметим, что российский форвард «Ванкувера» Николай Голдобин отметился результативной передачей.

На сегодняшний день «Эдмонтон» занимает 13-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 39 очков в 34 матчах. «Ванкувер» идёт на 18-м месте, в активе команды 36 очков в 36 играх.

«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).

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