Аршавин рассказал, как Кокорин и Мамаев могут пригодиться обществу

Москва, , 14:13 — REGNUM Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин рассказал, как относится к содержанию под стражей футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Как бы то ни было, нашему обществу они полезны на данный момент на футбольном поле, нежели сидя где-то за решётками», — сказал Аршавин в интервью в программе «Foot'больные люди».

Он также добавил, что рассчитывает на то, что наказание Кокорину и Мамаеву будет таким, что им больше не придётся проводить время в местах не столь отдалённых.

Напомним, 8 октября Кокорин и Мамаев стали зачинщиками двух драк в Москве, в результате которых пострадали водитель ведущей Первого канала, а также чиновники Минпромторга и ФГУП НАМИ. Футболистам назначена мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 февраля.

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