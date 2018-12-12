В клипе группы Serebro спародировали Мамаева и Кокорина

Москва, , 09:06 — REGNUM Отсылка к инциденту с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым присутствует в клипе группы Serebro. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале продюсера группы Максима Фадеева.

В клипе на песню «Пятница» показаны два футболиста в форме российской сборной, отдыхающие в баре. Они замечают, что неподалеку от них пьет кофе мужчина, похожий на чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Футболисты в клипе хотят подойти к мужчине, однако девушки из группы отвлекают их.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Кокорин и Мамаев участвовали в нескольких потасовках в центре Москвы, одним из пострадавших оказался Денис Пак. В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Они заключены под стражу до 8 февраля 2019 года.

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