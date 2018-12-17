Хоккеисты из Казахстана заняли второе место в «Турнире четырех наций»

Рига, , 10:20 — REGNUM Юниорская команда Казахстана по хоккею одержала верх над сборной Латвии в «Турнире четырех наций», сообщили 17 декабря в пресс-службе Национального олимпийского комитета Казахстана.

Сборная Казахстана обыграла хозяев турнира со счетом 3:0. В матче отличились Игорь Залевский, Станислав Филиппенко и Игорь Ищенко. По итогам соревнований Казахстан занял второе место, уступив Белоруссии. На третьем месте — хоккеисты из Латвии.

Напомним, 13−15 декабря в латвийском городе Елгаве прошел «Турнир четырех наций» среди юношеских команд до 18 лет. В соревнованиях приняли участие команды из Австрии, Латвии, Белоруссии и Казахстана.

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