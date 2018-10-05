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В Казахстане создана профессиональная хоккейная команда «Актобе»

Спорт

Первые игры нового хоккейного клуба пройдут 7-8 октября

Актюбинск, Казахстан, 5 октября 2018, 14:10 — REGNUM  В Актюбинской области Казахстана впервые за 28 лет создана профессиональная хоккейная команда «Актобе», сообщили в пресс-службе областного управления физической культуры и спорта.

Первые игры нового хоккейного клуба пройдут 7−8 октября в рамках молодежного чемпионата Казахстана. Главным тренером сборной стал Юлиус Пензес из Словакии, тренировавший «Иртыш».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в рамках «Кубка президента Казахстана» хабаровский «Амур» одержал победу над сборной Казахстана со счетом 4:0. Кубок прошел в Астане с 9 по 12 августа. Сборная республики заняла четвертое место.

Читайте ранее в этом сюжете: «Амур» одержал победу над сборной Казахстана в предсезонном турнире

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