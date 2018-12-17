«Сан-Хосе» обыграл «Чикаго» в матче НХЛ

Чикаго, США, , 08:41 — REGNUM «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:3.

После первого периода хоккеисты «Чикаго» вели в счёте благодаря голам Алекса Дэбринкэта, Дилана Строума и Брендана Перлини. «Сан-Хосе» ответил шайбами Мелькера Карлссона и Маркуса Сёренсена.

Второй и третий период прошли с преимуществом «Сан-Хосе», который забросил пять шайб в ворота соперника. Отличились Эвандер Кейн, Баркли Гудроу, Логан Кутюр, Кевин Лабанк и Томаш Гертл.

На сегодняшний день «Сан-Хосе» занимает девятое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 41 очко в 34 матчах. «Чикаго» идёт на 30-м месте, в активе команды 26 очков в 35 играх.

«Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 3:7 (3:2, 0:3, 0:2).

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