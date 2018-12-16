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Овечкин вновь признан первой звездой дня в НХЛ

Спорт

Титул второй звезды дня присвоили форварду «Виннипега» Майку Шайфли

Вашингтон, 16 декабря 2018, 01:22 — REGNUM  Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге. Сообщение об этом опубликовано на сайте НХЛ.

Российский хоккеист отличился тремя шайбами вторую игру подряд. На этот раз «Вашингтону» проиграла «Каролина Харикейнз» по буллитам со счетом 6:5.

Титул второй звезды дня присвоили форварду «Виннипега» Майку Шайфли, на счету которого три (2+1) очка по итогам встречи с «Чикаго» (4:3). Третьим среди лучших игроков признан нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, получивший три (2+1) очка при встрече с «Филадельфией» (4:1).

Овечкин лидирует сезоне НХЛ по количеству шайб — их уже 28. За ним идет Патрик Лайн из «Виннипег Джетс», отличившийся 23 раза.

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