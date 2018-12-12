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Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Спорт

Овечкин стал автором трёх шайб в ворота «Детройт Ред Уингз»

Вашингтон, 12 декабря 2018, 10:21 — REGNUM  Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Овечкин стал автором трёх шайб в ворота «Детройт Ред Уингз», благодаря чему «Кэпиталз» победили со счётом 6:2.

Второй звездой дня назван нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, который забросил две шайбы и отдал результативную передачу в матче с «Аризоной Койотс» (4:3).

Третьей звездой признан форвард «Вашингтона» Никлас Бекстрём, который отдал четыре результативные передачи в матче с «Детройтом» (6:2).

Читайте ранее в этом сюжете: «Вашингтон» разгромил «Детройт» благодаря хет-трику Овечкина

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