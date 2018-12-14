ФК «Челси» осудил своих фанатов за поведение на матче в Венгрии

Лондон, , 14:23 — REGNUM Британский футбольный клуб «Челси» осудил поведение своих болельщиков во время выездной игры против венгерского клуба «МОЛ Види» 13 декабря, передает канал Би-Би-Си. На стадионе в Будапеште британские фанаты выкрикивали антисемитские лозунги.

«Клуб и подавляющее большинство фанатов испытывают отвращение к антисемитизму и любой расовой или религиозной ненависти. Ничему подобному нет места в «Челси» и связанным с ним сообществах», — заявил представитель клуба каналу.

Те, кто не способен понять это сообщение и опозорил клуб, столкнутся с самой жесткой реакцией, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее клуб запретил посещать домашний стадион «Челси» четверым фанатам, оскорбившим расистскими выкриками игрока «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

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