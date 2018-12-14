Пятница, 14 Декабря 2018 года
15:06:29 МСК

ФК «Челси» осудил своих фанатов за поведение на матче в Венгрии

Спорт

Болельщики опозорили клуб антисемитскими выкриками, заявили в «Челси»

Лондон, 14 декабря 2018, 14:23 — REGNUM  Британский футбольный клуб «Челси» осудил поведение своих болельщиков во время выездной игры против венгерского клуба «МОЛ Види» 13 декабря, передает канал Би-Би-Си. На стадионе в Будапеште британские фанаты выкрикивали антисемитские лозунги.

«Клуб и подавляющее большинство фанатов испытывают отвращение к антисемитизму и любой расовой или религиозной ненависти. Ничему подобному нет места в «Челси» и связанным с ним сообществах», — заявил представитель клуба каналу.

Те, кто не способен понять это сообщение и опозорил клуб, столкнутся с самой жесткой реакцией, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее клуб запретил посещать домашний стадион «Челси» четверым фанатам, оскорбившим расистскими выкриками игрока «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

Читайте также: «Челси» отправит уличённых в антисемитизме фанатов в Освенцим

Читайте ранее в этом сюжете: «Челси» запретил посещать стадион четырём фанатам за расистские выкрики

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить