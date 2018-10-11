«Челси» отправит уличённых в антисемитизме фанатов в Освенцим

Лондон, , 10:41 — REGNUM Лондонский «Челси» нашёл новый способ бороться с антисемитизмом среди болельщиков. Об этом 11 октября сообщает The Sun.

«Челси» будет предлагать фанатам, которые были замечены в проявлении антисемитизма, один из двух вариантов: либо аннулирование сезонных абонементов на матчи команды, либо экскурсию в концлагерь Освенцим.

В лондонском клубе считают, что запрет на посещение матчей, который обычно применяется в таких случаях, не является эффективной мерой, а посещение бывшего концлагеря может исправить людей.

Отметим, что в прошлом году «Челси» выступил с критикой в отношении своих фанатов из-за того, что те допустили антисемитские кричалки во время матча с «Тоттенхэмом».

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