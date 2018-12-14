Дубль Свечникова не помог «Каролине» в матче с «Монреалем»

Монреаль, Канада, , 08:53 — REGNUM «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:4.

В составе «Каролины» дубль оформил российский нападающий Андрей Свечников. Ещё по шайбе забросили Джейкоб Славин и Себастьян Ахо.

В составе «Монреаля» дубль на счету Джеффа Питри. Также точными бросками отметились Мэттью Пека, Брендан Галлахер, Арттури Лехконен и Эндрю Шоу.

На сегодняшний день «Монреаль» занимает 13-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 37 очков в 32 матчах. «Каролина» идёт на 23-м месте, в активе команды 30 очков в 30 играх.

«Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — «Каролина Харрикейнз (Роли) — 6:4 (0:0, 2:1, 4:3).

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