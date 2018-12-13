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«Вегас» одержал победу над «Айлендерс» в матче НХЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:2

Нью-Йорк, США, 13 декабря 2018, 10:32 — REGNUM  «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Вегаса» отличились Джонатан Маршессо, Вильям Карлссон и Томаш Носек. У «Айлендерс» точными бросками отметились Антони Бовиллье и Адам Пелеч.

На сегодняшний день «Вегас» занимает 12-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 37 очков в 33 матчах. «Айлендерс» идут на 18-м месте, в активе команды 32 очка в 30 играх.

«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Вегас Голден Найтс (Лас-Вегас) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1).

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