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«Зенит» потерпел поражение от «Славии»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 0:2

Прага, 14 декабря 2018, 07:30 — REGNUM  «Зенит» потерпел поражение от «Славии» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 0:2.

Счёт в матче открыл полузащитник «Славии» Яромир Змрхаль на 32-й минуте. На 41-й минуте Мирослав Стох удвоил преимущество пражской команды.

Это поражение стало для «Зенита» первым в текущем розыгрыше Лиги Европы. Команда Сергея Семака заняла первое место в группе и вышла в плей-офф турнира. «Славия» заняла второе место.

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