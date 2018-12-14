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«Краснодар» проиграл «Севилье», но вышел в плей-офф Лиги Европы

Спорт

Встреча завершилась со счётом 0:3

Севилья, Испания, 14 декабря 2018, 07:24 — REGNUM  «Краснодар» потерпел поражение от «Севильи» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 0:3.

Счёт в матче открыл нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер на пятой минуте. На 10-й минуте он же удвоил преимущество своей команды.

На 49-й минуте полузащитник «Севильи» Эвер Банега довёл счёт до крупного, реализовав пенальти, назначенный за игру рукой в своей штрафной площади защитника «Краснодара» Кристиана Рамиреса.

Несмотря на поражение, «Краснодар» вышел в плей-офф Лиги Европы со второго места, набрав 12 очков. «Севилья» также набрала 12 очков и заняла первое место.

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