Российский пловец Пригода стал победителем на ЧМ с мировым рекордом

Ханчжоу, Китай, , 15:50 — REGNUM Российский пловец Кирилл Пригода стал победителем на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

Пригода завоевал золото, финишировав с мировым рекордом. Новый рекорд на этой дистанции составил 2:00,16 секунды

Серебро завоевал занял китайский пловец Хайян Цин, показавший время 2:01,15. Замкнул тройку немецкий спортсмен Марко Кох, прошедший дистанцию за 2:01,42 секунды.

Напомним, чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит в китайском Ханчжоу.

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