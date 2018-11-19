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Юлия Ефимова не выступит на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

Спорт

В составе российской команды её заменит Виталина Симонова

Юлия Ефимова не выступит на чемпионате мира по плаванию на короткой воде
Goldsgym (Mikhail Makarov)
Юлия Ефимова

Москва, 19 ноября 2018, 13:25 — REGNUM  Российская пловчиха Юлия Ефимова не примет участие в чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который пройдёт в китайском городе Ханчжоу. Об этом сообщает «Р-спорт».

Отмечается, что Ефимова выполнила условия отбора на этапах Кубка мира, однако на чемпионате мира в Китае не выступит. В составе российской команды её заменит Виталина Симонова.

Отметим, что чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдёт в Ханчжоу с 11 по 16 декабря.

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