В австрийском Хохфильцене допросят российских биатлонистов

Хохфильцен, Австрия, , 12:37 — REGNUM Сегодня, 13 декабря, австрийские правоохранители допросят членов сборной России по биатлону по вопросам нарушения антидопингового законодательства. Об этом со ссылкой на источники сообщает ТАСС.

Отмечается, что полицейские намерены допросить российских спортсменов сразу после спринтерской гонки среди женщин на этапе Кубка мира, проходящем в австрийском Хохфильцене.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в том случае, если подтвердится политический характер претензий к российским биатлонистам в Австрии, реакция Москвы не заставит себя ждать.

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