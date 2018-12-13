В МИД РФ прокомментировали ситуацию с российскими биатлонистами в Австрии

Москва, , 12:07 — REGNUM В том случае, если подтвердится политический характер претензий к российским биатлонистам в Австрии, реакция Москвы не заставит себя ждать. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российский дипломат напомнила, что к членам сборной России по биатлону не было никаких претензий в 2017 году, когда проходил чемпионат мира в австрийском Хохфильцене.

«Если политический подтекст обвинений подтвердится, тогда наша реакция не заставит себя ждать», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский телекомментатор Дмитрий Губерниев написал в своем Instagram, что полицейские австрийского города Хохфильцен прибыли в расположение сборной России для того, чтобы обвинить российских атлетов в нарушении антидопинговых правил.

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