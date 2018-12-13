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Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Спорт

Больше всего команд вышло от Англии

Ньон, Швейцария, 13 декабря 2018, 08:12 — REGNUM  В Лиге чемпионов определились все команды, которые примут участие в 1/8 финала турнира. Матчи заключительного тура группового этапа состоялись 11 и 12 декабря.

Больше всего команд в плей-офф Лиги чемпионов вышло от Англии, которую представят четыре клуба — «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Также в весеннюю часть турнира вышли по три команды из Германии и Испании. Это «Боруссия Д», «Шальке» и «Бавария», а также «Барселона», «Реал» и «Атлетико».

По две команды будут представлять Италию («Ювентус» и «Рома») и Францию (ПСЖ и «Лион»). Кроме того, из группы вышли португальский «Порту» и голландский «Аякс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, московский ЦСКА разгромил на выезде мадридский «Реал» со счётом 3:0, однако не смог пробиться в плей-офф Лиги Европы, заняв последнее место в группе.

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