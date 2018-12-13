Четверг, 13 Декабря 2018 года
02:34:01 МСК

«Реал» всухую проиграл ЦСКА

Спорт

Российская команда победила хозяев поля со счетом 3:0

Мадрид, 13 декабря 2018, 01:06 — REGNUM  Матч московского футбольного клуба ЦСКА и испанской команды «Реал Мадрид» завершился в испанской столице победой гостей со счетом 3:0.

Таким образом, ЦСКА одолел «Реал» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов. Голы забили нападающий Федор Чалов (37-я минута), защитник Георгий Щенников (43) и полузащитник Арнор Сигурдссон (73).

По итогам турнира ЦСКА занял четвертое место в группе G. Поэтому в плей-офф Лиги Европы москвичи не вышли.

Читайте ранее в этом сюжете: 1800 болельщиков поддержат ЦСКА в матче с «Реалом»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Еврокубки УЕФА
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить