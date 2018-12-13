«Реал» всухую проиграл ЦСКА

Мадрид, , 01:06 — REGNUM Матч московского футбольного клуба ЦСКА и испанской команды «Реал Мадрид» завершился в испанской столице победой гостей со счетом 3:0.

Таким образом, ЦСКА одолел «Реал» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов. Голы забили нападающий Федор Чалов (37-я минута), защитник Георгий Щенников (43) и полузащитник Арнор Сигурдссон (73).

По итогам турнира ЦСКА занял четвертое место в группе G. Поэтому в плей-офф Лиги Европы москвичи не вышли.

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