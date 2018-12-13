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«Валенсия» обыграла «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Валенсия, Испания, 13 декабря 2018, 07:59 — REGNUM  «Валенсия» одержала победу над «Манчестер Юнайтед» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл полузащитник «Валенсии» Карлос Солер на 17-й минуте. На 47-й минуте испанский клуб удвоил своё преимущество благодаря автоголу защитника «МЮ» Фила Джонса.

«Манчестер Юнайтед» сумел отыграть один мяч на 87-й минуте, когда форвард Маркус Рашфорд замкнул навес Эшли Янга.

Отметим, что российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 66-й минуте.

Несмотря на поражение, «Манчестер Юнайтед» вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места, набрав 10 очков. «Валенсия» заняла третье место с 8 очками и продолжит борьбу в Лиге Европы.

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