Дубль Зане принёс «Манчестер Сити» победу над «Хоффенхаймом»

Манчестер, Великобритания, , 07:48 — REGNUM «Манчестер Сити» одержал победу над «Хоффенхаймом» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл нападающий «Хоффенхайма» Андрей Крамарич, реализовавший пенальти на 16-й минуте.

Однако «Манчестер Сити» сумел одержать победу благодаря двум голам полузащитника Лероя Зане, который сначала точно пробил в «девятку» со штрафного, а затем реализовал выход «один на один».

Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, набрав 13 очков. «Хоффенхайм» остался за бортом Еврокубков, заняв четвёртое место и набрав три очка.

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