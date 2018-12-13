Четверг, 13 Декабря 2018 года
08:36:59 МСК

Дубль Зане принёс «Манчестер Сити» победу над «Хоффенхаймом»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Манчестер, Великобритания, 13 декабря 2018, 07:48 — REGNUM  «Манчестер Сити» одержал победу над «Хоффенхаймом» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл нападающий «Хоффенхайма» Андрей Крамарич, реализовавший пенальти на 16-й минуте.

Однако «Манчестер Сити» сумел одержать победу благодаря двум голам полузащитника Лероя Зане, который сначала точно пробил в «девятку» со штрафного, а затем реализовал выход «один на один».

Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, набрав 13 очков. «Хоффенхайм» остался за бортом Еврокубков, заняв четвёртое место и набрав три очка.

Читайте также: «Аякс» и «Бавария» выдали результативную ничью в последнем туре ЛЧ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Еврокубки УЕФА
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить