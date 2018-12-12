Бывший главный тренер «Анжи» требует свою зарплату

Москва, , 11:20 — REGNUM Очередная финансовая проблема легла на плечи махачкалинского «Анжи»: бывший главный тренер команды Вадим Скрипченко требует выплатить ему долг по заработной плате в размере 3 млн рублей. Кроме того, он хочет добиться в отношении клуба штрафа в размере 500 тысяч рублей, пишет телеграм-канал «Мутко против».

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов подтвердил информацию о задолженности перед бывшим тренером.

«Да, это так. Зачем что-то скрывать? Ну мы же не из принципа ему не платим эти деньги. Все прекрасно понимаем, что клуб ему должен. Признаем. Но просто у нас нет финансовых средств», — приводит слова Флегонтова «Спорт Экспресс».

Напомним, белорусский специалист возглавил команду из Махачкалы после шестого тура чемпионата России 2017/18. По итогам сезона «Анжи» занял 14 место в турнирной таблице и сыграл в стыковых матчах за право сохранения прописки в Российской премьер-лиге. Уступив по сумме двух игр красноярскому «Енисею», команда должна была опуститься на дивизион ниже, но осталась в РПЛ в связи с банкротством пермского «Амкара».

В конце мая 2018 года Скрипченко был уволен, но клуб так и не заплатил ему зарплату и компенсацию за досрочный разрыв контракта. Специалист подал заявление в палату по разрешению споров Российского футбольного союза, и клуб обязали выплатить задолженность и штраф за задержку. Теперь тренер обратился в РФС с повторным заявлением.

Читайте также: Махачкалинский «Анжи» проведёт зимние сборы

Как сообщало ИА REGNUM, с начала футбольного сезона 2018/19 махачкалинский клуб испытывает серьёзные финансовые трудности. В январе команда запланировала два тренировочных сбора в Турции, однако дальнейшая судьба «Анжи» пока остаётся не ясной. Существует угроза того, что клуб не доиграет текущий сезон или продолжит выступать в чемпионате страны молодёжным составом.

В октябре 2018 года махачкалинской команде запретили регистрировать новых игроков до тех пор, пока клуб не рассчитается с экс-вратарем команды Георгием Лорией. Игроку должны 4,5 млн рублей — задолженность по зарплате плюс процент за задержку.

Читайте также: Футбольный клуб «Анжи» обязуют погасить долги перед экс-вратарём