Махачкалинский «Анжи» проведёт зимние сборы

Махачкала, , 10:27 — REGNUM Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» проведёт два тренировочных сбора в Турции. О планах на зимний перерыв в ходе пресс-конференции рассказал главный тренер команды Магомед Адиев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Специалист отметил, что игрокам и тренерскому штабу необходимо взять паузу, выдохнуть.

«Благодаря помощникам, медицинскому, административному штабам мы держали наш, можно сказать, остров и пытались вместе выйти из этой истории достойно. Я считаю, в какой-то мере нам это удалось и, конечно, нам всем сейчас нужен отдых», — сказал главный тренер.

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Как сообщало ИА REGNUM, махачкалинский «Анжи» с начала футбольного сезона 2018/19 испытывает колоссальные финансовые трудности. В середине ноября генеральный директор клуба Олег Флегонтов заявил, что ни о каких зимних сборах речи пока не идёт, так как не известно, завершит «Анжи» текущий сезон чемпионата России или снимется с турнира.

В начале декабря президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин отметил, что лига готова дать махачкалинскому клубу кредит за счет их заработка за нынешний сезон, чтобы команда могла доиграть футбольный сезон. А уже 7 декабря главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, что клуб получил финансовую поддержку от руководства РПЛ и начал частично погашать долги по заработной плате перед игроками.

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Напомним, на зимнюю паузу махачкалинская команда ушла, занимая предпоследнюю строчку в турнирной таблице чемпионата России. Свою крайнюю победу команда одержала ещё 5 ноября в домашней встрече против «Енисея», а в заключительном матче первой части сезона на своём стадионе «Анжи» со счётом 0:3 уступил московскому «Спартаку».