«Зенит» проиграл «Валенсии» в матче Еврокубка

Валенсия, Испания, , 10:01 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» проиграл испанской «Валенсии» в матче баскетбольного Еврокубка. Встреча завершилась со счётом 97:89.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Зенита» Джален Рейнольдс, который набрал 21 очко.

В составе «Валенсии» наибольшую результативность показали защитники Сэм ван Россом и Мэтт Томас, набравшие по 19 очков.

На сегодняшний день «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы С Еврокубка. «Валенсия» идёт на первом месте.

«Валенсия» (Испания) — «Зенит» (Россия) — 97:89 (27:19, 20:21, 27:22, 23:27).

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