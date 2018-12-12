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«Зенит» проиграл «Валенсии» в матче Еврокубка

Спорт

Встреча завершилась со счётом 97:89

Валенсия, Испания, 12 декабря 2018, 10:01 — REGNUM  Санкт-петербургский «Зенит» проиграл испанской «Валенсии» в матче баскетбольного Еврокубка. Встреча завершилась со счётом 97:89.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Зенита» Джален Рейнольдс, который набрал 21 очко.

В составе «Валенсии» наибольшую результативность показали защитники Сэм ван Россом и Мэтт Томас, набравшие по 19 очков.

На сегодняшний день «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы С Еврокубка. «Валенсия» идёт на первом месте.

«Валенсия» (Испания) — «Зенит» (Россия) — 97:89 (27:19, 20:21, 27:22, 23:27).

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