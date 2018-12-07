«Химки» проиграли «Баварии» в матче Евролиги

Мюнхен, Германия, , 09:23 — REGNUM Подмосковные «Химки» проиграли мюнхенской «Баварии» в матче баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 72:65.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Баварии» Нихад Джедович, который набрал 14 очков.

В составе «Химок» наибольшую результативность показали защитник Коллин Чарльз Дженкинс и форвард Джордан Микки, набравшие по 12 очков.

На сегодняшний день «Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице Евролиги. «Бавария» идёт на 10-м месте.

«Бавария» (Германия) — «Химки» (Россия) — 72:65 (16:16, 15:12, 23:22, 18:15).

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